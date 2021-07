Coronavirus, dati in aumento in Italia: 1.534 nuovi casi e 20 decessi

Aumentano i positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 1.534, mentre ieri erano stati 888. Sono invece 20 le vittime in un giorno, contro i 13 decessi di ieri.

Sono 192.543 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.571. Il tasso di positività è dello 0,8%, in calo rispetto all’1,21% di ieri.

Sono 157 i pazienti in terapia intensiva: uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 7 (ieri erano stati 4), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (ieri in lieve aumento) calano nuovamente: sono 1.128, con 21 unità in meno rispetto a ieri.

Sono 1.287 i guariti, mentre gli attuali positivi, dopo mesi di discesa, salgono di 223 unità attestandosi su un numero totale di 40.649. In isolamento domiciliare ci sono 39.364 persone.

La regione con il maggior numero di casi è il Veneto (254), seguita da Lombardia (241) e Sicilia (174).

© Riproduzione riservata