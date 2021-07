Infermiera 24enne no-vax muore in Louisiana per le complicazioni da COVID-19

Olivia Guidry era un'infermiera a Lafayette, in Louisiana, morta per complicazioni da COVID-19 il 10 luglio scorso. La sua morte è diventato un “caso” negli Stati Uniti perché la sanitaria 24enne aveva pubblicato sui social media una serie di post contro i vaccini che nelle ultime ore sono diventati virali prima che il suo account Twitter venisse cancellato. I familiari della donna non hanno rivelato se avesse cambiato opinione sul vaccino contro il coronavirus prima della sua morte o se fosse stata vaccinata contro il COVID-19. «Sono l'unica a pensare che stiano cercando di vedere quanto possono controllarci???», aveva scritto in un post no-vax: «Siamo un esperimento sociale diretto».

L’infermiera nativa della Louisiana lavorava al pronto soccorso dell'Ochsner Lafayette General Medical Center. Anche i genitori e il fidanzato di Guidry stanno combattendo contro il coronavirus, secondo i post sui social media di amici e familiari.

“Mia dolce ragazza, ci sono così tante cose che potrei dire ma il mio cuore semplicemente non riesce a trovare le parole. Mi mancherai ogni giorno per il resto della mia vita... Una ragazza bella, intelligente, gentile e amorevole con così tanta vita da vivere e che ha vissuto la vita con tale gioia e vitalità", ha detto sua sorella, Brittany Guidry Smith in un post di Facebook. “Sei stata la mia migliore amica in assoluto. Non riesco davvero a immaginare la vita senza di te... Ci rivedremo un giorno, ma in questo momento il mio cuore è in frantumi".

© Riproduzione riservata