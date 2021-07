Dal bonus Renzi ai bonus covid: 23 euro agli operatori sanitari per "vaccinarsi"

Nel periodo estivo, la campagna vaccinale anti-Covid va avanti a passo di pachiderma. Caldo e mare tengono lontani i cittadini dagli hub, che appaiono grandi cattedrali nel deserto. Eppure, bisogna ancora somministrare le dosi a 215mila insegnanti, in modo da non farsi trovare impreparati a settembre e garantire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza.

Il Governo, allora, lancia una campagna promozionale altamente incentivante: "Immunizzati oggi e avrai un'altra finestra di riposo garantito domani". Non subito, però: dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, in concomitanza con i Mondiali di calcio in Qatar, in aggiunta al tradizionale periodo di pausa natalizia. Gli studenti, di riflesso, già gongolano.

Tanti prefigurano un anno scolastico "soft", ancor più rispetto ai precedenti, passati alla storia, tra le altre cose, per il boom di centisti, le lezioni in pigiama o addirittura sotto le coperte. Scioccati dalla notizia, gli impiegati comunali protestano e organizzano tumultuose manifestazioni in piazza. Esigono anche loro un cadeaux.

Il ministro per la Pubblica amministrazione si allarma a tal punto da predisporre una terapia d'urto. Ha luogo un faccia a faccia notturno con i titolari dell'Economia e dello Sviluppo Economico. I toni sono burrascosi, però alla fine si trova la quadra.

Ed ecco che la montagna partorisce il topolino del "New Cashback", sulle ceneri della vecchia misura spedita in soffitta recentemente: una raccolta punti alla stessa stregua di quella del Mulino Bianco, con differenti premi. Si va dal set da tavola Guzzini al top della strenna "Pausa caffé, permessi e ferie illimitati", da incassare in qualsivoglia momento della carriera lavorativa. Si scatena, ben presto, una guerra tra fazioni. Poiché il premier vuole sanare il vulnus degli operatori sanitari "obiettori di coscienza" e vaccinarli, questi reclamano un regalo. Che si concretizza in una mancetta, nella busta paga mensile, della "bellezza" di 23 euro. E c'è chi rimpiange il bonus Renzi.

