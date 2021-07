Anche l'arcivescovo metropolitano Fortunato Morrone scende in campo in difesa della continuità dell'Hospice di Via delle Stelle. Il mancato decreto di accreditamento che deve essere adottato dal commissario per il piano di rientro dal debito sanitario regionale, Guido Longo, mette a rischio l'attività della struttura sanitaria. Il presule quindi fa appello a tutte le Autorità competenti perché si adoperino per una rapida soluzione del problema.

«Sono vicino con la mia preghiera – ha dichiarato - soprattutto agli operatori sanitari che stanno subendo più di tutti le conseguenze di questa situazione difficile con l'e di grande professionalità»

© Riproduzione riservata