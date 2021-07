Vaccinare gli adulti aiuta a proteggere i bambini. In Israele via con la terza dose

Israele è diventato lunedì il primo paese al mondo a offrire una terza dose di vaccino anti-coronavirus. Il Ministero della Salute ha informato gli operatori sanitari che possono iniziare a somministrare la terza dose agli adulti immunodepressi, raccomandando di somministrarla otto settimane dopo la seconda e comunque non meno di quattro settimane dopo. Il gruppo di esperti epidemiologici del Ministero della Salute ha approvato domenica la scelta, raccomandando anche di vaccinare i bambini di meno di 12 anni in casi eccezionali come gravi malattie di base o convivenza con immunodepresso.

Da Israele arriva anche un'altra notizia, frutto di uno studio universitario. Secondo l'apporto scientifico vaccinare quante più persone possibili aiuta a proteggere in modo significativo anche chi ancora non può ricevere le dosi, come i bambini e gli immunodepressi. La ricerca è stata condotta in Israele, dove la campagna vaccinale anti Covid è stata tra le più rapide e precoci in assoluto, grazie alla somministrazione del vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNTech (al momento il 57,5 percento della popolazione risulta completamente immunizzato).

