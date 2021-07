Pavia, litiga con tre giovani (due minorenni) e li investe. Una di loro è grave in ospedale

Un uomo di 30 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato la scorsa notte a Pavia con l'accusa di aver investito volontariamente tre giovani, una ragazza di 19 anni, una 17enne e un 14enne. Da quanto si apprende il fatto sarebbe avvenuto in seguito ad un violento litigio tra l'uomo ed i tre giovani.

La più grave è la 19enne, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo; la 17enne ha riportato diverse fratture, è ma non è in pericolo di vita; il ragazzo 14enne, valutato in codice giallo, è il meno grave dei tre. Il 30enne arrestato dalla polizia, che sarebbe peraltro risultato positivo all'alcol test, è accusato di tentato omicidio.

