Regno Unito, 48 mila casi in un solo giorno ma domani è il "Freedom Day"

Il Regno Unito ha registrato 48.161 casi di Covid-19 e 25 decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino ufficiale. Le cifre sono in lieve diminuzione rispetto ai 54.674 contagi e 41 morti annunciati ieri, mentre esattamente una settimana fa, il dato era di 31.772 infezioni e 26 decessi.

Nel Paese tutti gli adulti hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19. Domani, in Inghilterra, è atteso il "Freedom Day", quando la maggior parte delle restrizioni, tra cui il distanziamento sociale, verranno revocate. Il piano del governo di Boris Johnson ha sollevato molte critiche, anche tra gli scienziati che lo ritengono ancora prematuro rispetto alla corsa della variante Delta nel Paese.

Boris Johnson in isolamento

Alla fine Boris Johnson ha dovuto cedere: alla vigilia dell’atteso Freedom Day, quando in Inghilterra cadranno praticamente tutte le restrizioni per evitare il contagio da Covid-19, ha dovuto mettersi in isolamento: era infatti entrato in contatto con il ministro della Salute, Sajid Javid, che si è contagiato. Con lui, si è isolato anche il ministro dell’Economia, Rishi Sunak: entrambi venerdì avevano incontrato Javid, risultato positivo sabato mattina. Downing Street prima ha cercato di salvare il salvabile (il danno d’immagine di un premier 'dimezzatò) e ha annunciato che Bojo e Sunak avrebbero seguito un protocollo pilota che consentiva loro di partecipare di persona alle «attività essenziali» di governo, con test di controllo giornalieri, e isolarsi solo quando non impegnati in tali mansioni. Poi, dopo poco più di due ore, ha dovuto far marcia indietro. Il simbolismo della situazione però non sfugge a nessuno: il premier e due dei suoi più stretti collaboratori in isolamento nel giorno in cui in Inghilterra è il giorno della libertà.

