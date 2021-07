Tokyo 2020: due atleti della stessa squadra positivi nel Villaggio Olimpico

Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori.

Ieri sono stati registrati 15 contagi da Covid a Tokyo tra le persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso segnalato all'interno del Villaggio Olimpico: i casi odierni sono i primi invece che riguardano gli atleti.

I due atleti positivi sono nella stessa squadra

Provengono dalla stessa squadra e dallo stesso sport del funzionario risultato positivo ieri i primi due atleti positivi al Covid emersi tra i residenti all’interno del villaggio olimpico. A cinque giorni dalla cerimonia di apertura dei Gioghi di Tokyo gli organizzatori hanno reso noto che altri membri della squadra sono stati isolati nelle loro stanze. Un terzo atleta colpito dal Covid è stato accertato fuori dal villaggio.

Dall’inizio degli arrivi delle delegazioni, quattro atleti sono risultati positivi al Covid, precisa Tokyo-2020, che

comunicherà ogni giorno i risultati dei test effettuati quotidianamente su atleti, supervisori e funzionari accreditati

per i Giochi. Anche il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha confermato che uno dei suoi membri, il sudcoreano Seung Min Ryu, è risultato positivo al suo arrivo. Martedì e mercoledì i 102 membri del CIO si riuniranno in un palazzo della capitale giapponese per l’assemblea generale dell’organizzazione.

La capienza del Villaggio Olimpico è di 17.000 persone. Ma al massimo vi risiederanno nello stesso momento 6.700 persone, secondo il calendario delle gare. Questo picco di affluenza dovrebbe essere raggiunto a metà dei Giochi, all’inizio di agosto. Ieri il presidente del Cio Thomas Bach ha indicato che, tra i 15.000 atleti, delegazioni olimpiche e giornalisti arrivati in Giappone dal 1° luglio, 15 persone sono risultate positive, un «tasso molto basso» dello 0,1%.

