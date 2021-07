Elsa Fornero torna a Palazzo Chigi: sarà consulente del Governo

Elsa Fornero, Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola, Giuseppe De Rita ed altri economisti, sociologi e giuristi diventano consulenti a Palazzo Chigi per le Politiche economiche. Lo si legge sul sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE). «Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci - si legge sul sito - in forza della delega ricevuta dal presidente Mario Draghi in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, ha provveduto con due distinti decreti già registrati a istituire un Consiglio d’indirizzo che avrà il compito, a titolo gratuito, di orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica presso il DIPE. Tale organismo sarà presieduto dallo stesso sottosegretario Tabacci con il coordinamento del capo del DIPE, professor Marco Leonardi».

La Lega non ci sta: "La Fornero non ci tranquillizza"

Interrogazione della Lega sul ruolo di Elsa Fornero, che, secondo notizie di stampa, «farà parte, nella veste di consulente, della squadra di tecnici del Consiglio d’indirizzo per la politica economica, istituita circa dieci giorni fa dal sottosegretario Tabacci». Il partito di Matteo Salvini interroga il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, spiegando che «indubbiamente la scelta di Elsa Fornero non è -per gli interroganti- sinonimo di tranquillità e serenità rispetto ad eventuali interventi in materia pensionistica, anche alla luce della prossima scadenza della sperimentazione di quota 100»

© Riproduzione riservata