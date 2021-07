Palamara: "Mai stato a disposizione di alcuno. Non può essere regolamento di conti"

«Non può essere un regolamento dei conti tra Luca Palamara e la procura di Perugia ma deve essere un processo»: l’ex consigliere del Csm ha aperto così la sua difesa, per quasi otto ore, davanti al gup di Perugia, richiamando - a suo avviso - «quello che lo stesso giudice disse il 21 febbraio». Lo ha fatto nell’udienza preliminare al termine della quale si dovrà stabilire se rinviarlo a giudizio, come chiedono i pm, o proscioglierlo, come sollecita la sua difesa, dall’accusa di corruzione (la decisione è attesa in settimana). Reato contestato in concorso con Adele Attisani e con l'imprenditore-lobbista Fabrizio Centofanti, che ha chiesto di patteggiare un anno e sei mesi. Palamara, con numerosi atti davanti a sé, ha ritenuto di avere "ricostruito e documentato ogni singolo episodio» dei fatti che gli vengono contestati. Ha ricordato di avere «cominciato la battaglia del trojan quando il pm chiese di spegnere i microfoni». Ha quindi contestato di avere partecipato a cene nelle quali sono state discusse nomine mostrando in aula la sua agenda e le chat, ribattendo alle ricostruzioni degli inquirenti. Riguardo al viaggio a Dubai - uno degli episodi sui quali si è concentrata l’accusa -, Palamara ha ritenuto di avere «documentalmente dimostrato le modalità del pagamento». L’ex consigliere del Csm si è quindi soffermato sulle modalità delle nomine ai vertici degli Uffici giudiziari. Escludendo - è stata la sua versione - che «soggetti esterni, e tanto meno Centofanti, possano avere influenzato in qualche modo» le sue scelte e decisioni. Ha comunque rivendicato «il rapporto con l'amico e non con il lobbista-imprenditore».

L’ex magistrato ha quindi ritenuto di avere «smentito sempre con i documenti» la cosiddetta vicenda del disciplinare. Producendo atti dai quali a suo avviso «emerge l’estraneità ai fatti». «Troppo facile - ha detto ancora Palamara in aula - rendere dichiarazioni basandosi sulle mie chat e leggendo i miei interrogatori. Non bisogna ingannare i cittadini. Nessuno, e dico nessuno, ha influenzato le scelte e le decisioni da me fatte». Nel corso dell’interrogatorio Palamara si è anche soffermato sui lavori della casa di Attisani che l’accusa ipotizza siano stati a carico di Centofanti come utilità per l’ex magistrato il quale ha però rivendicato la sua «estraneità» agli interventi. "Non siamo al trottolino amoroso» ha replicato Palamara in aula alla lettura di alcune chat relative ai rapporti tra lui e la donna. Alla domanda del giudice sulla credibilità delle accuse fatte da Centofanti, Palamara ha risposto: «è ovvio che tutti hanno capito come questo rischi di diventare un processo solo contro di me». «Giusto che ognuno cerchi la via di fuga - ha aggiunto - ma non ho mai partecipato alle cene di cui si parla se non accettato inviti nell’ambito di rapporti di amicizia. Le cene non si fanno solo a Roma ma anche a Napoli e in altre città italiane». «Mai sono stato a diposizione di alcuno. Tanto meno di Centofanti» ha quindi ribadito lasciando l’aula.

