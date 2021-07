Vaccini, nell'80% dei casi proteggono dall'infezione, nel 95% dalla morte. E chi non si vaccina è un pericolo

Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all’80% nel proteggere dall’infezione, e fino al 96-97% dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età. Lo dimostrano i dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità provenienti dall’anagrafe nazionale vaccini (AVM) e dalla sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SARS-CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio. Nell’elaborazione è stato esaminato lo status vaccinale di infetti, ricoverati e deceduti per Sars-Cov-2, e l’efficacia vaccinale è stata calcolata separatamente per quattro fasce di età, 12-39, 40-59, 60-79 e over 80.

Secondo i dati della sorveglianza, per quanto riguarda l'infezione il ciclo completo di vaccinazioni ha un’efficacia tra il 79,8% e l’81,5%, a seconda della fascia d’età. Per i ricoveri ordinari l’efficacia varia dal 91,0% al 97,4% con il valore più alto nella fascia 40-59 anni. Infine, per i ricoveri in terapia intensiva l’efficacia è del 100% nelle due fasce più giovani (cioè non si è verificato nessun ricovero in terapia intensiva nei vaccinati nel periodo considerato) e scende leggermente al 96,9% negli over 80. Inoltre, per quanto riguarda i decessi l’efficacia è di nuovo del 100% nelle due fasce più giovani, mentre scende al 98,7% in quella 60-79 (2 decessi tra i vaccinati contro i 78 dei non vaccinati) e al 97,2% negli over 80 (15 decessi nei vaccinati e 62 nei non vaccinati.

"Questi dati, che confermano quelli di diversi studi internazionali, evidenziano che i vaccini di cui disponiamo sono estremamente efficaci nel prevenire le forme gravi della malattia, se viene completato il ciclo vaccinale, mentre hanno una buona efficacia nella prevenzione delle infezioni - commenta il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro -. E’ necessario quindi accelerare il più possibile nella campagna vaccinale, e allo stesso tempo mantenere le misure di distanziamento e protezione indicate dagli esperti finchè non si sarà raggiunta una copertura sufficiente".

Chi non è vaccinato è un pericolo per gli altri

Circa un italiano su tre non ha ancora ricevuto alcuna dose di vaccino: troppi ancora esposti alle gravi conseguenze del Covid, ma che può rappresentare un serio problema anche per tutti coloro che sono già vaccinati. Le ragioni sono molteplici, come spiegano gli esperti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) spiega infatti come sia fortemente probabile l'emersione di ulteriori varianti di preoccupazione più pericolose, proprio dove esistono alte percentuali di non vaccinati. In questa situazione c'è infatti terreno fertile affinché il patogeno possa continuare a diffondersi e a replicarsi nella comunità, fino allo sviluppo di potenziali ulteriori mutazioni di fuga immunitaria in grado di opporre resistenza agli anticorpi neutralizzanti, sia quelli indotti da una precedente infezione naturale che quelli innescati dai vaccini. Ecco perché diventa fondamentale continuare a vaccinare tutta la popolazione.

