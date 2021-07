Coronavirus, a Roma casi quintuplicati dopo i festeggiamenti per gli Europei. Dato più alto in Italia

I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati nella Capitale rispetto all’11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio. Oggi Roma supera quota 500 (557 per l’esattezza i contagi registrati nelle ultime 24 ore) mentre l’11 luglio i nuovi contagiati erano 122. Stesso andamento per i contagi registrati nella Regione Lazio che oggi sono 681 nuovi positivi (su quasi 33mila test) a fronte di 164 registrati l’11 luglio (su circa 20mila test). «Stiamo pagando il cosiddetto "effetto Gravina" ma senza complicazioni negli ospedali - ha detto stamattina l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato - I casi sono ancora destinati ad aumentare per l'effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni».

Speranza: epidemia ancora presente nel nostro Paese

«L'epidemia è ancora il nostro presente, come vediamo dai numeri che sono crescenti anche al di fuori dei confini nazionali, ad esempio in Spagna, Olanda, Gran Bretagna e anche in Francia dove sono stati superati i 18.000 casi in un giorno. In queste ore stiamo ragionando in un confronto nel governo e con le regioni, per capire quali sono le scelte migliori da fare». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo all’evento web «Quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie», organizzato da Cittadinazattiva e dal Forum Disuguaglianze e diversità. Tuttavia, ha aggiunto, «se è vero che dobbiamo fare i conti con l’epidemia è anche vero che possiamo programmare il futuro grazie alle risorse che abbiamo con il Pnrr».

