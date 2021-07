Ecco chi è Mark Bezos, fratello e migliore amico di mr. Amazon

Sarà un’estate diversa per il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Come destinazione per farsi un giro estivo, l’imprenditore, uno degli uomini più ricchi al mondo, andrà sulla Luna a bordo della nave spaziale New Shepard della compagnia Blu Origin.

Il viaggio, completato con successo nella giornata di oggi, ha visto a fianco del magnate proprietario di Amazon il fratello minore, Mark Bezos. La società ha messo all’asta uno dei sei posti disponibili a bordo del volo, che durerà 11 minuti e porterà il veicolo spaziale a 62 miglia sopra la superficie terrestre.

“Da quando avevo cinque anni ho sognato questo momento – ha dichiarato Jeff Bezos -. Adesso compirò l’avventura più grande insieme al mio migliore amico”. “È la persona più divertente che ho conosciuto nella vita”, ha detto di Mark il fratello Jeff.

Sei anni più piccolo di Jeff, Mark ha un rapporto molto speciale con il fratello. I due hanno una sorella di nome Christina. Secondo il sito Business Insider, i fratelli Bezos si sono spostati molto da bambini, trascorrendo del tempo ad Albuquerque, Houston e Pensacola, in Florida. La loro mamma, Jackie, ha avuto Jeff da adolescente con il padre biologico, Ted Jorgensen. Mike Bezos, padre adottivo di Jeff, emigrò negli Stati Uniti da Cuba all’età di 15 anni e conobbe la moglie e madre del fondatore di Amazon mentre entrambi lavoravano in una banca locale.

Mark Bezos, da quanto si legge su Linkedin, si è laureto nel 1992 in Pubblicità e pubbliche relazioni alla Texas Christian University e ho successivamente cominciato a lavorare in società pubblicitarie di New York come DDB e Saatchi & Saatchi. Nel 1999, ha fondato e diretto la sua società di marketing ed è diventato direttore della Bezos Family Foundation, fondata da Jackie e Mike Bezos.

Nel 2006, ha iniziato a lavorare in un’organizzazione chiamata Robin Hood, che non è però l’app, ma un’ong di New York dedicata alla lotta contro la povertà. Oggi Mark fa parte del consiglio direttivo di Robin Hood e organizza eventi di beneficenza ogni anno con molti artisti, tra cui Beyoncé. È cofondatore della società di private equity HighPost Capital.

Mark si occupa anche della gestione delle comunicazioni della Blue Origin, l’impresa fondata dal fratello che li ha portati sulla Luna. È cofondatore e direttore marketing dell’agenzia Venly, che sostiene alle imprese locali nel posizionamento sui social network. Non ha un patrimonio come quello di Jeff, ma secondo la rivista Forbes può contare su un patrimonio di circa 60 milioni di dollari. Mark Bezos è sposato con Lisa Rogers e ha quattro figli.

Nel tempo libero Mark fa il pompiere. Dal 2005 è entrato a fare parte del Dipartimento di Vigili del Fuoco di Scarsdale, a Westchester, nello stato di New York perché trova questo lavoro molto gratificante.

In un discorso Mark, ha ricordato il suo primo incendio: “Ero il secondo volontario sul posto, così che c’era una probabilità molto alta di entrare. Era notte piena e una donna era fuori casa, in pigiama, scalza, mentre la sua casa bruciava. Il capitano mi ha chiesto di entrare e prendere un paio di scarpe. Lo so, non sono un eroe, Ma sapete cosa ho imparato? Tutto ha una sua importanza. Vi dico una cosa: non aspettate. Non aspettate di guadagnare il primo milione per fare la differenza nella vita di qualcuno”.

