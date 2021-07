Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un incidente con il trattore a Lagundo, in Alto Adige. La disgrazia si è verificata nel tardo pomeriggio, nei pressi del maso di famiglia. Inutile l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica.

