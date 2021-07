Operatori sanitari no vax, al San Martino di Genova ce ne sono 250

Sono stimati in 250 gli operatori sanitari no vax al policlinico San Martino di Genova, l’ospedale più grande della Liguria con i suoi 5000 dipendenti. Lo ha rivelato il direttore generale del nosocomio, Salvatore Giuffrida, durante la trasmissione «Più vaccinati, più liberi», organizzata dalla Regione Liguria su Telenord per promuovere la vaccinazione. «Attendiamo ancora le ultime verifiche, ma la stima è di 250 sanitari no vax. Una volta avuta la certezza della loro scelta in questa direzione proveremo a ricollocarli in servizi non a contatto con i pazienti e se non sarà possibile scatteranno le sospensioni dal servizio fino al 31 dicembre prossimo. E questa sarà una sconfitta perché comporterà la riduzione dei posti letto», ha detto Giuffrida.

