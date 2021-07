Green pass, previste esenzioni: ecco per chi potrebbero scattare

«Si stanno studiando le esenzioni al green pass: ad esempio chi non può completare il ciclo vaccinale perchè magari ha avuto una reazione allergica grave alla prima dose del vaccino, e ci sono anche altri casi che stiamo studiando. Ci sarà una circolare in tempi brevissimi per arrivare pronti al 6 agosto». Per quanto riguarda, infatti, coloro che sono esclusi dall’obbligo "si stanno studiando quali sono le esenzioni, ad esempio una persona che non può vaccinarsi avrà l’esenzione ma ci sono altri casi che stiamo valutando e sarà indispensabile fissare delle raccomandazioni. Probabilmente ci sarà una circolare in tempi brevissimi per arrivare al 5 agosto". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso di una conferenza stampa.

