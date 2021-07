Incidente stradale nel Varesotto, muore la mamma di Billy Costacurta

Forse un malore ed ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muro, a Cavaria Con Premezzo (Varese). È morta così questa mattina Margherita Beccegato, 87 enne mamma dell’ex campione di calcio e commentatore tv Billy Costacurta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per l’anziana donna non c'è stato nulla da fare. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti dopo le 9 del mattino, e indicava un'auto finita contro un ostacolo. Sul luogo dell'incidente, via Padre Reginaldo Giuliani a Premezzo, sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre a mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e a una pattuglia dei carabinieri. Purtroppo, al loro arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la donna e hanno solo potuto constatarne il decesso.

