Covid Italia oggi, 4743 casi e due decessi. Contagi, Sicilia al secondo posto

Più di 4000 casi (4737) e 7 decessi (due meno di ieri). Sono i dati più rilevati del bollettino Covid di oggi, domenica 25 luglio. Prosegue, sul fronte ospedaliero, la crescita dei ricoveri ordinari 1.392 (ieri se ne registravano 1.340), sono 178 i ricoveri in terapia intensiva con 16 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 64.687 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio (660), seguita da Sicilia (568) e Veneto (565).

Bollettino Sicilia

Sono 568 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.025 tamponi processati nell’isola. L’incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 7,0%. L’isola resta al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri dietro al Lazio. Gli attuali positivi sono 7.921 con un aumento di altri 449 casi. I guariti sono 119 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta 6.024. Sul fronte ospedaliero sono adesso 221 i ricoverati, 12 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 29 i ricoverati, 2 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province: Caltanissetta 115, Palermo 96, Ragusa 76, Messina 66, Agrigento 63, Catania 56, Siracusa 36, Trapani 32, Enna 28.

© Riproduzione riservata