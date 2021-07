Green Pass, Brusaferro (Cts) sui trasporti: “Nasce per garantire la possibilità di muoversi”

Il Green pass «garantisce spazi di libertà. Utilizzarlo e promuoverlo ci fa sentire più sicuri, questo è lo spirito con cui va interpretato. Va spinto per favorire la possibilità di mantenere aperte le attività. Credo sia importante valorizzarlo al meglio»: a sottolinearlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, in un’intervista a Repubblica. Per Brusaferro l’estensione del green pass al settore dei trasporti è inevitabile: «Ricordo che è stato messo a punto a livello di Unione europea ed è nato per favorire la libera circolazione tra Paesi. Ha nel suo Dna l’aspirazione a garantire la possibilità di muoversi».

Aziende e green pass?

«Il governo sta ascoltando tutti per farsi un quadro della situazione. C'è un aumento di contagi legato alla variante Delta e anche a Confindustria ha chiesto delle valutazioni, che abbiamo dato in una nota scritta. L'obiettivo di fondo è consolidare la ripresa per recuperare il reddito e il prodotto perduti, per tutelare i posti di lavoro e perché in pandemia abbiamo contratto un debito astronomico. E l'unica minaccia a una crescita sostenuta oggi è il virus. Quella minaccia va ridotta al minimo possibile». Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un’intervista al Corriere della Sera.

