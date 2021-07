Coronavirus oggi in Italia, 3.117 nuovi casi e 22 vittime. Il tasso di positività sale al 3,5%

Sono 3.117 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. In calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.743. Sono invece 22 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7.

Sono 88.247 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, contro i 176.653 di ieri. Il tasso di positività è del 3,5%, ancora in aumento rispetto al 2,7% di ieri. 182 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 11 (ieri 16), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.512, in aumento di 120 rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare vi sono 66.542 persone.

La regione con il maggior numero di casi è il Lazio (550), seguita da Emilia Romagna (469) e Sicilia (457).

