Galli: la validità del green pass di 9 mesi è una grossolana sciocchezza

"Questa cosa dei nove mesi è una grossolana sciocchezza. Perchè nessuno assolutamente sa se questo è un dato reale oppure no. Se è un discorso per cui si dicesse si prende tempo, poi si vedrà, mi sta bene. Altrimenti è un sciocchezza". Così Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, ospite ad Agorà Estate su Rai3, sulla validità del green pass.

"L'aumento dei contagi è in atto. Anche a causa delle manifestazioni"

"L'aumento dei contagi è in atto. E' prevedibile che sia destinato a crescere nelle prossime settimane. Oltretutto, visto che la grande maggioranza dei contagiati è asintomatica, è verosimile che il numero dei contagiati sia decisamente superiore a quello rilevato. E’ chiaro quindi che è necessaria una cautela in tutte le situazioni che configurano un pericolo per la diffusione dell’infezione, e certamente sono tali le manifestazioni di ogni genere, che il Paese, in questo momento, non può permettersi". Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a iNews24.it interviene sulle manifestazioni dei no vax contro il green pass e richiama alla cautela: "Il punto resta questo: dobbiamo continuare a vaccinare. L’opposizione al green pass riflette una parte di popolazione e della politica che in qualche modo sta giocando a un gioco pericoloso. E’ vero che la grande maggioranza degli infettati è composta da asintomatici. Ma più la curva dei contagi aumenta, più aumenta il numero delle persone che possono infettarsi in modo grave. Soprattutto tenendo conto della possibilità di infezioni in persone che presentano un’età a rischio. La situazione della Sicilia ad esempio, dove ci sono tanti sessantenni non vaccinati, è preoccupante".

