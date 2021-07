Scuola, i presidi: serve anche l'obbligo di vaccini anti-covid per gli studenti

«Oltre al personale scolastico, serve anche l’obbligo di vaccino per gli studenti che possono farlo. Ma bisogna anche valutare tutte le possibilità riguardo alle alternative per i non vaccinati. Se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la Dad ma vorremmo capire come fare per evitare disparità di trattamento. In ogni caso si tratta di temi che affronteremo oggi all’incontro con il ministro Bianchi». Così Antonello Giannelli, presidente dell’'Associazione Nazionale Presidi.

Appello di Bianchi: vacciniamoci tutti, diamo un contributo

Vaccinarsi significa prenderci cura di noi stessi e degli altri. Il vaccino è la chiave che la scienza ci ha fornito per tornare alla nostra normalità. Bisogna avere fiducia. Si tratta di un gesto semplice eppure potentissimo. Vacciniamoci tutti». Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, lancia l’appello per la scuola #ioMIvaccino.

Sui suoi canali social, Bianchi esorta con un videomessaggio: «Qui al ministero stiamo lavorando per preparare il rientro in sicurezza a settembre. E’ un lavoro articolato - spiega - che ci vede impegnati come governo insieme con i territori, con le istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, con le singole scuole, con le famiglie. E’ un lavoro di squadra che richiama tutti alla propria parte di responsabilità. Ognuna e ognuno può fare qualcosa, può dare il proprio contributo. Questo è vaccinarsi - insiste - ed è il modo per mettere in sicurezza noi stessi e gli altri, un atto di responsabilità collettiva, un atto di solidarietà».

