Bisogna vaccinare i ragazzi? «Sì, in particolare i ragazzi dai 12 anni in su. Mentre dai 12 in sotto ho delle perplessità». Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario all’istituto Spallanzani di Roma, ad Agorà Estate su Rai 3.

«Mi preoccupa - ha spiegato - il rapporto rischio-benefici perché sarebbe tutto orientato sul rischio e poi perché il contagio sotto i 12 anni è statisticamente irrilevante».

