Carabiniere suicida nella stazione di Binasco (Milano). Lascia la moglie e una figlia di 14 anni

Un carabiniere si è tolto la vita questo pomeriggio a Binasco (in provincia di Milano), sparandosi con l’arma di ordinanza. Lo ha comunicato il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano. Il militare, 51 anni, graduato e in servizio nel Comune del milanese, si sarebbe ucciso nello spogliatoio della Stazione Carabinieri del paese. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che lascia la moglie e una figlia di 14 anni.

La competenza sul caso, per gli accertamenti e per l'autopsia, è della procura di Pavia.

