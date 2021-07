Scuola: ok del Cdm all'assunzione di 112.473 docenti. Ecco quando presentare domanda

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2021/2022 un numero pari a 112.473 unità di personale docente. Lo si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri.

"E' al via la macchina organizzativa che porta alle assunzioni a tempo determinato: lo comunica il ministero dell’Istruzione, facendo presente che l’apertura delle "aree per la presentazione delle istanze per il conferimento dei contratti a tempo determinato per le nomine di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73 del 2021 e per le nomine per lo svolgimento di supplenze annuali e temporanee al termine delle attività didattiche dalle ore 9 del 2 agosto alle ore 23,59 del 12 agosto". L’ufficio legale di Anief conferma la volontà di far presentare domanda per l’attribuzione degli incarichi introdotti dal decreto Sostegni bis anche chi è inserito in prima fascia con servizio "misto" nel sistema nazionale di istruzione, quindi non con tre annualità richieste, o senza servizio nella scuola statale e ancora chi è inserito nella seconda fascia per la palese incostituzionalità della norma.

Il sindacato conferma la sua contestazione al vincolo dei tre anni di servizio nella scuola statale per essere inseriti nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze utili per le prossime immissioni in ruolo". Lo ribadisce nel giorno in cui il ministero comunica l’avvio delle operazioni per le assegnazioni a tempo determinato dalle stesse graduatorie che però saranno utili anche alle immissioni in ruolo. Le mancate inclusioni nella prima fascia sono particolarmente gravi, perchè abbiamo 112.473 posti autorizzati dal Mef, ma se va bene ne copriremo 30mila. "L'ufficio legale di Anief non è d’accordo con questa norma di legge che è palesemente incostituzionale - dice Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief - spiegando che in questa fascia è presente anche chi è senza servizio e chi ha prestato servizio misto nel sistema nazionale d’istruzione, nelle scuole paritarie, nelle suole comunali e nel sistema IFP della formazione professionale. Questo servizio va valutato nelle GPS - afferma il sindacalista - e quindi c'è una contraddittorietà dello Stato contro cui faremo una battaglia in tribunale, perchè è importante assumere tutti i precari inseriti nella prima fascia, indipendentemente dal servizio".

© Riproduzione riservata