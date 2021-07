Coronavirus Italia: 6.513 casi, 16 le vittime. In calo il tasso di positività

I DATI

L'incidenza passa al 2,4%. In aumento i ricoverati in terapia intensiva: 214, 13 in più rispetto a ieri