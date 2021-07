Coronavirus, report Iss: "Balzo contagi tra maschi Under 40 effetto degli Europei"

Aumento dei contagi a luglio in Italia, soprattutto tra i maschi under-40, per effetto degli Europei di calcio: «A partire da fine giugno l’incidenza nei maschi di età compresa fra i 10 ed i 39 anni, risulta essere sempre maggiore rispetto a quella osservata nelle femmine. Verosimilmente tale andamento può essere dovuto a cambiamenti comportamentali transitori, ad esempio feste e assembramenti per gli Europei di calcio EURO 2020».

E’ l’analisi contenuta nell’ultimo report di aggiornamento 'Epidemia COVID-19 dell’Istituto superiore di sanità.

E intanto anche oggi si è registrato un numero elevato di nuovi casi, 6513, ma soprattutto con 14 persone ricoverate in più in terapia intensiva (il totale è di 214).

