Covid: contagiata neonata di 26 giorni, ricoverata al Meyer di Firenze

Una neonata di 26 giorni è stata contagiata dal Covid ed è ricoverata in ospedale a Firenze. La notizia è riportata dal quotidiano Il Tirreno. La neonata è ricoverata da tre giorni al Meyer, l’ospedale pediatrico del capoluogo toscano. E’ in rianimazione, non è intubata, indossa un casco, e, per il momento, la sua vita non corre pericolo. La bimba è nata da un parto prematuro, e di conseguenza aveva bisogno di ventilazione. E’ rimasta in ospedale per un certo periodo, poi è stata portata a casa, dove ha mostrato i sintomi della malattia, ovvero una febbre alta. E’ probabile, riporta ancora il quotidiano, che il contagio arrivi dai genitori, che non avevano fatto in tempo a vaccinarsi.

