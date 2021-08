Incendi Puglia: 200 turisti bloccati alla stazione di Lecce. Rientravano dalle vacanze nel Salento

Duecento passeggeri di Trenitalia sono rimasti bloccati alla stazione ferroviaria di Lecce e costretti a rimanere nel Salento, dopo che sono stati soppressi tutti i treni in partenza verso il nord per due grossi incendi, uno all’altezza di Bari e l’altro a Pescara.

I turisti rientravano dalle vacanze nel Salento, verso differenti destinazioni a nord, ma sono stati costretti a rivedere i loro piani. Il personale delle Ferrovie ha fornito viveri di conforto e si è adoperato per reperire strutture dove far passare loro la notte.

© Riproduzione riservata