Tenta di uccidere la figlia appena nata, 34enne arrestata nel Salento

Una donna di 34 anni è stata arrestata dai carabinieri per il tentato omicidio della bambina che aveva appena dato alla luce. Il parto, come da ricostruzione dei carabinieri, è avvenuto nell’abitazione della donna, in maniera clandestina, nelle prime ore della mattina del 23 luglio scorso, in un comune del basso Salento.

La puerpera avrebbe dapprima tentato di sopprimere la neonata, per poi abbandonarla nel giardino dell’abitazione, non riuscendo nell’intento di provocare la morte della piccola. La donna, dopo l’arresto, scattato su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Lecce che ha coordinato le indagini, è stata posta agli arresti domiciliari in una comunità riabilitativa assistenziale.

Le indagini sono state eseguite dai carabinieri della compagnia di Maglie e della stazione di Martano.

