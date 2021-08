Vaccini, effetto "green pass" per i più giovani. E' corsa al vaccino in vista del 6 agosto

E' corsa alle vaccinazioni, soprattutto tra i più giovani. In attesa che l’Esecutivo intervenga e renda indispensabile la certificazione verde anche per i trasporti a lunga percorrenza (treni, aerei e navi), è possibile fare un primo bilancio. In una settimana (dal 27 luglio al 2 agosto), secondo i dati elaborati da Lab24 e pubblicata da "Il Sole-24 Ore", la media mobile a 7 giorni delle dosi giornaliere è cresciuta del 15% nella fascia sotto i 40 anni. L’incremento è ancora maggiore se il confronto viene fatto su un periodo più lungo: il 20 luglio la media quotidiana delle somministrazioni tra la popolazione che non ha ancora compiuto 40 anni era di 189.380 iniezioni, il 36,5% in meno rispetto a quella registrata il 2 agosto.

Nel dettaglio la spinta maggiore si registra tra i minorenni vaccinabili: nella categoria dei 12-19 anni l’incremento tra il 27 luglio e il 2 agosto è stato del 24,5% e addirittura del 52,7% se si prende a riferimento il 20 luglio. Ma forte è anche la progressione nella fascia 20-29 anni: in sette giorni +21,3% e in due settimane 50%. Meno marcato l’aumento tra i trentenni (+4% a una settimana e +18% a quattordici giorni). È però la fascia più vaccinata tra gli under 40: i completamente vaccinati sono il 43,8%, mentre tra i minorenni che possono essere immunizzati solo il 18% ha terminato il ciclo vaccinale. Quasi tre milioni aspettano ancora la prima dose.

