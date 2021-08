Tragedia in Portogallo: morto Emilio, il figlio diciottenne di Michael Ballack

Tragedia in famiglia per Michael Ballack. Emilio Ballack, il figlio diciottenne dell’ex calciatore tedesco, stella della sua nazionale, del Bayern Monaco e del Chelsea, è morto in Portogallo, vittima di un incidente su un quad, come riporta l’emittente portoghese TVI 24 sul proprio sito. L’incidente è avvenuto questa notte attorno alle 2, su un appezzamento di terreno vicino alla casa che il padre aveva acquistato diversi anni fa a Troia, località vicino

a Setubal.

Emilio era uno dei tre figli avuti da Ballack e dalla sua ex moglie Simone, oltre a Louis di 19 anni e Jordi di 16 anni.

