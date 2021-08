Ema: includere trombocitopenia nel bugiardino del vaccino anti-Covid Johnson & Johnson

L'Ema ha raccomandato, in una nota, di aggiornare le informazioni sul bugiardino del vaccino di Johnson & Johnson (Janssen Covid-19) per includere la trombocitopenia immunitaria (condizione in cui il sistema immunitario attacca e distrugge erroneamente le piastrine) come reazione avversa, oltre ad un'avvertenza su questo possibile effetto collaterale.

L'Agenzia europea ha anche raccomandato un aggiornamento del piano di gestione del rischio del vaccino di J&J per riclassificare la trombocitopenia, attualmente segnalata come importante rischio potenziale, a importante rischio identificato.

L'Ema ha inoltre concluso che i casi di vertigini e acufeni (fischi o altri rumori in una o entrambe le orecchie) sono collegati alla somministrazione del vaccino della Johnson & Johnson (Janssen Covid-19), e ha raccomandato di modificare il bugiardino per aggiungere vertigini e acufeni come reazioni avverse per avvisare di questi potenziali effetti collaterali.

"Il rapporto rischi-benefici del vaccino rimane invariato". Si legge in una nota dell'Agenzia europea.

In merito alla terza dose, l'Agenzia europea, rispondendo a una domanda dell'ANSA, ribadisce: "Al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo per i vaccini Covid-19, perché non ci sono ancora dati sufficienti dalle campagne di vaccinazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dei sieri. L'Ema esaminerà rapidamente questi dati non appena saranno disponibili".

Cos'è la piastrinopenia severa o trompocitopenia

La piastrinopenia severa, o trombocitopenia , è una riduzione importante della conta delle piastrine nel sangue, nella sua forma più severa è la complicazione ematologica più frequente per chi è già affetto da epatopatia cronica, cioè da malattie del fegato che, come la cirrosi epatica, oggi colpiscono circa 29 milioni di persone in Europa.

È una condizione che si verifica quando il numero di trombociti (piastrine) circolanti nel sangue è inferiore alle 50.000 unità per microlitro e ha una prevalenza che, in presenza di cirrosi, può verificarsi in oltre il 78% dei pazienti.

Questa patologia espone chi ne è affetto a un rischio di sanguinamento in semplici procedure diagnostiche, oltre che a ritardi nelle cure e mancati interventi, e all’utilizzo di terapie sub-ottimali che non danno i risultati attesi e rappresentano un grave problema di sanità pubblica.

