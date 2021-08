Gli "ruba" immagini hot durante una videochiamata e poi lo ricatta, denunciata 23enne

L’aveva conosciuta in chat, poi avevano avuto una videochiamata. Lei ne aveva approfittato per carpirgli immagini hot, e poi lo aveva ricattato, minacciando di diffondere via social foto e video. I carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato una 23enne originaria della Costa d’Avorio e residente in Lombardia per estorsione.

Le indagini sono state partite nel luglio scorso dopo la denuncia di un ragazzo della Val Fortore che era stato bersagliato da richieste di denaro per non pubblicare le immagini a sfondo erotico fraudolentemente carpite durante la video-conversazione.

Dagli accertamenti tecnici effettuati dai militari dell’Arma, è risultato che la 23enne è titolare e unica utilizzatrice della carta di credito in cui la vittima aveva versato un centinaio di euro nella speranza di essere lasciata in pace.

