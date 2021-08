Coronavirus, oggi in Italia calano i casi ma aumenta il tasso di positività

Diminuiscono i casi di covid rilevati in Italia in un giorno. Oggi si sono registrati 5.735 contagi, 1.167 in meno rispetto a ieri. In calo anche i morti: i decessi sono stati 11 a fronte dei 22 di sabato. Forte calo dei tamponi processati 203.511 (rispetto a 293.863 di 24 ore fa), dato che fa schizzare l’indice di positività dal 2,3% al 2,8%. Aumentano sia i ricoveri (2.631, +98), che le terapie intensive (299, +11) con 24 ingressi giornalieri. Le persone attualmente positive sono 112.266 (+3.731), mentre i dimessi/guariti 4.155.931 (+1.991). I dati del report quotidiano del ministero della Salute, inoltre, dicono che le regioni più nuovi casi sono: la Sicilia con 822 contagi, la Toscana con 665, l’Emilia Romagna con 661 e la Lombardia con 637. (AGI)

