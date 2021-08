Estate rovente, tra le 10 città più calde d'Italia anche Messina e Reggio

Domenica di gran caldo, in linea con le previsioni dei giorni nostri, ma nessuna allerta rossa al momento. Salvo nuovi aggiornamenti del bollettino sulle ondate di calore da parte del ministero della Salute, oggi sono cinque le città italiane che toccano il «livello 2» (arancione), quando le temperature elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi «sulla salute della popolazione in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili": in testa Bari e Catania, con 40 gradi di temperatura massima percepita, e poi Palermo (con 37). A chiudere Rieti e Roma, entrambe con 36.

Sono dodici le città in giallo, di «livello 1» (cioè di pre-allerta quando le condizioni meteorologiche possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore). Tra queste spiccano, per le temperature massime percepite, Cagliari (con 38), Messina e Reggio Calabria (con 37 gradi).

