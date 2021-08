Vaccino anti-Covid: in arrivo 10 milini di dosi, dopo Ferragosto sprint per i giovani

Un ulteriore cambio di passo dopo Ferragosto. Una campagna vaccinale che potrà mantenere pigiato il piede sull'acceleratore anche grazie all’arrivo, dall’inizio della prossima settimana, di altre 10 milioni di dosi. Una disponibilità che permetterà, come afferma il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliulo, di continuare la campagna su ritmi che appaiono già «ottimi». Allo stato sono quasi 72 milioni le somministrazioni effettuate in Italia, alla luce dei 74 milioni e mezzo di sieri distribuiti. L’obiettivo, in vista delle riaperture di settembre e dell’avvio dell’anno scolastico, resta l’immunità di gregge: entro la fine del mese prossimo raggiungere l’80% della popolazione vaccinata.

«Per bloccare la Delta e altre varianti è importante aumentare il tasso di vaccinazioni a livello globale - ha detto il generale durante la visita in Basilicata -. In Italia siamo, come prime dosi, al 69% e circa al 64% di vaccinati. E dobbiamo continuare a correre». In particolare per raggiungere l’obiettivo del 60% di studenti vaccinati prima dell’inizio delle scuole, la struttura commissariale sta prendendo in considerazione la possibilità di varare un Piano che possa, dopo il prossimo week-end di Ferragosto, consentire ai giovani corsie preferenziali, quindi senza prenotazioni. Si sta valutando il format da utilizzare, attraverso video e social network, coinvolgendo anche influencer, alla luce della campagna già avviata su Tik Tok. Per Figliuolo bisogna comunque «continuare a pensare anche agli over 50 perché è una categoria che ha bisogno di incrementare numeri di vaccinati e oggi con le varianti rimane più a rischio». Nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni ad oggi oltre due milioni e 200mila persone non hanno ricevuto alcuna dose di siero, pari al 23,39%.

L’attenzione si sposta quindi sul territorio e sulle Regioni, su quelle che sono ancora indietro. Sotto la lente, in particolare la Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria e Sardegna. Sull'altro fronte, tra le Regioni virtuose, vanno meglio Lombardia, Lazio e Puglia. Le prossime sei settimane si annunciano decisive. Le regioni si attrezzano con open day, come nel caso della Liguria, ma c'è anche chi fa leva sulla fede calcistica. Nella Capitale è stata lanciata l’iniziativa «Torniamo allo stadio, vacciniamoci!», organizzata da Roma e Lazio per rientrare «in sicurezza allo stadio». Nello specifico ai primi 400 tifosi giallorossi che si prenoteranno il 12 agosto e ai primi 250 tifosi biancocelesti che si prenoteranno il 13 agosto per effettuare la vaccinazione presso l’hub La Vela verrà dato in regalo un gadget ufficiale della propria squadra del cuore. C'è chi punta anche a prendere per gola chi decide di ricevere il siero.

Il Piemonte offrirà un gelato ai giovani che la vigilia di Ferragosto si vaccinano. La Regione ha organizzato uno speciale open day, al Valentino di Torino, per i 12-19enni. A Cortina d’Ampezzo domani serata di 'vaccini sotto le stellè: sarà attivato in orario serale un punto vaccinale in modalità drive-in, nel piazzale davanti allo stadio del Ghiaccio. Infine hanno raggiunto quota 66.125 le somministrazioni ai detenuti, mentre sono 24.106 i poliziotti penitenziari avviati alla vaccinazione così come 2.631 appartenenti al personale amministrativo e dirigenziale dell’amministrazione penitenziaria, che in tutto comprende 4.021 addetti.

© Riproduzione riservata