Facebook blocca fake news dalla Russia: c'era pure la trasformazione dei vaccinati in scimpanzè

Facebook annuncia di aver smantellato un’operazione di disinformazione e screditamento dei vaccini AstraZeneca e Pfizer partita dalla Russia. Tra gli effetti collaterali inventati in articoli costruiti ad hoc c'era anche quello di una «trasformazione dei vaccinati in scimpanzè».

Il piano sarebbe partito da una società di comunicazione con sede in Gran Bretagna e Russia, Fazze, che aveva il compito di diffondere il più possibile articoli e petizioni fuorvianti su vari forum e reti (tra cui Reddit, Medium, Change.org, Facebook, Instagram), attraverso profili falsi ma anche con l’ingaggio di alcuni influencer.

Sono stati alcune delle persone contattate in Francia e Germania a dare l’allarme e denunciare alle piattaforme l’offerta ricevuta. Leo Grasset, divulgatore scientifico con 1,17 milioni di iscritti sul suo canale YouTube ha raccontato che l’indirizzo dell’agenzia londinese che lo ha contattato «è fasullo. Non hanno mai avuto locali lì, è un centro cosmetico. Tutti gli impiegati hanno strani profili LinkedIn che sono scomparsi questa mattina. E tutti lavoravano in Russia prima» di Fazze. Facebook, in conferenza stampa, ha descritto l’operazione come «sciatta» ma pericolosa per il «processo sofisticato» che stava alle spalle di tutto.

