Regno Unito, famiglia "no vax" sterminata dal Covid. Appello del superstite: vaccinatevi

Un cuoco di Cardiff, in Galles, Francis Goncalves, svelatosi al Daily Mail come un ex attivista anti vaccino pentito, dopo aver perduto nei mesi scorsi - per conseguenze legate al Covid, stando al suo racconto - entrambi i genitori, di 73 e 65 anni, e più tardi un fratello quarantenne. Goncalves fa ora da un po' di tempo campagna nel Regno Unito contro le tentazioni della fake news online sulla pandemia: "Non credete alla disinformazione online. Vaccinatevi"-

© Riproduzione riservata