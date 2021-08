Covid: Galli, vaccino per gli under 12 è fondamentale.

«Il vaccino per gli under 12 è fondamentale perché, con la riapertura delle scuole, la diffusione fra i bambini fa da elemento di diffusione incoercibile. In altre parole, senza aver vaccinato tutta la popolazione, bambini compresi, la possibilità di contenere il fenomeno diventa complicata». Lo ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di "Buongiorno". «Poi - ha aggiunto Galli - , bisognerà vedere se il futuro non ci riservi, come è probabile che sia, la necessità di un vaccino aggiornato alle varianti che circolano adesso per poter veramente combattere la malattia». L’immunizzazione, ha ricordato Galli, è fondamentale a tutte le età. «"I 50enni che ancora non si sono vaccinati bisogna convincerli dicendo loro che se si aspetta di scamparla grazie al vaccino degli altri, con la variante Delta in circolazione possono lasciar perdere questa speranza. Infatti, è talmente diffusiva che può raggiungere anche persone che hanno attorno molti vaccinati».

