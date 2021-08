Malore mentre fa jogging, morto il sindaco di Lugano Marco Borradori

E’ morto oggi in ospedale, dove era stato ricoverato ieri in condizioni gravissime, il sindaco di Lugano Marco Borradori, 62 anni, esponente di punta della Lega dei Ticinesi. Borradori ieri si stava allenando in vista della maratona di New York, quando è stato trovato a terra privo di sensi da due passanti.

Uno di loro gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, ma le sue condizioni sono rimaste disperate. Questa mattina i sanitari del Cardiocentro di Lugano avevano parlato di condizioni gravissime e quasi irreversibili, di lesioni che avevano interessato il cervello e gli organi interni. Questo pomeriggio l’annuncio della morte. Avvocato, Borradori era entrato in politica nel 1991 e ha ricoperto vari incarichi fino ad essere eletto sindaco di Lugano nel 2013. Di lui si ricorda in particolare la pacatezza dei toni, così diversa da quella di molti suoi compagni di partito.

© Riproduzione riservata