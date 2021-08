Agguato a Napoli ieri notte, un morto e un ferito nel bunker di camorra dei De Luca Bossa

Agguato ieri notte a Napoli nel quartiere orientale di Ponticelli. Un morto e un ferito in via Camillo De Meis, nel bunker della camorra controllato dai De Luca Bossa. Morto Salvatore De Martino, 45 anni, colpito in maniera grave Salvatore Scarpato, 49 anni. I due pregiudicati, con precedenti per droga sono, ritenuti vicini al gruppo storicamente radicato nel Lotto 0.

L’ultimo omicidio avvenuto in zona risale allo scorso marzo, quando nel cuore del rione Fiat è stato assassinato Giulio Fiorentino ritenuto organico al clan De Martino detto Xx. E l’agguato di ieri potrebbe essere la risposta degli 'Xx' vicini ai De Micco.

