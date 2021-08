Palermo: positivo al coronavirus tenta di salire sull'aereo, riconosciuto da passeggera

Un uomo di 30 anni che ieri aveva fatto il tampone per il Covid alla stazione centrale di Palermo, risultando positivo, è stato riconosciuto da un’altra passeggera, ieri all’aeroporto di Palermo prima di imbarcarsi su un volo per Milano, che ha chiamato la polizia. Anche la donna che l’ha riconosciuto il giorno prima era alla stazione ferroviaria per fare il tampone e causalmente aveva assistito alla scena in cui l’uomo aveva avuto il risultato della positività. Gli agenti hanno portato l’uomo nell’area test covid e l’hanno sottoposto a tampone che è risultato positivo. L’uomo è stato multato e denunciato ed è tornato a casa per la quarantena.

