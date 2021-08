Sicilia e Sardegna "salve" dalla zona gialla. Tutta Italia rimane in bianco

Il "declassamento" al momento non ci sarà. L'occupazione dei posti letto rimane ancora sotto la soglia minima consentita, dato questo che al momento permette a Sicilia e Sardegna di restare "in bianco". Alla luce dei parametri fissati, infatti, le due isole come pure la Calabria - le regioni maggiormente a rischio "zona gialla" - eviteranno il passaggio.

Domani l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero sanciranno la permanenza in zona bianca di tutta Italia almeno fino al 23 agosto, data in cui potrebbe scattare il "cambio di colore" per le due isole.

Sicilia

In Sicilia l’incidenza settimanale di nuovi casi è pari a 54,13 limitata ai primi tre giorni cioè dal 9 all’11 agosto La percentuale di posti occupati in area medica è al 14% La percentuale di posti occupati in terapia intensiva è all’8 % (+1% rispetto a ieri)

Sardegna

In Sardegna l’incidenza settimanale di nuovi casi è pari al 49,83 limitata ai primi tre giorni cioè dal 9 all’11 agosto La percentuale di posti occupati in area medica è al 7% La percentuale di posti occupati in terapia intensiva è all’11 %-

A rischiare, però, il prossimo 23 agosto sarà anche la Calabria, la terza regione in cui i parametri del passaggio di colore sono più a rischio.

