Sospeso sanitario "no vax", era l'unico medico del paese

«Si avvisano i signori pazienti che da oggi sono stata sospesa dal mio incarico di medicina generale per non aver effettuato il vaccino obbligatorio contro il Covid-19": il messaggio appeso alla porta dell’ambulatorio di Cervarese Santa Croce, piccolo comune del Padovano, ha gettato nel panico gli abitanti.

Perchè Dina Sandon, come riporta il Corriere del Veneto, è l’unico medico di base della comunità. Il suo telefono non suona neppure, le chiamate vengono deviate direttamente alla segreteria, insieme all’indicazione di contattare lo sportello di Selvazzano Dentro. Il messaggio è stato appeso anche alle porte delle farmacie, all’ingresso del veterinario, alle Poste e sul piazzale municipale per avvertire i 1.300 assistiti della dottoressa Sandon.

La notizia ha lasciato di stucco in molti: «non avrei mai detto che potesse essere una no vax - dice una paziente- in tutti questi anni è stata sempre disponibile e di grande aiuto e non le ho mai sentito fare strani discorsi».

© Riproduzione riservata