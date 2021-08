Turista travolto da un'auto pirata a Gallipoli, nel Salento: un arresto

Un turista campano è stato investito nella notte nel Salento, da un’auto pirata. Il conducente, un giovane di 22 anni, fuggito dopo aver travolto il pedone, è stato rintracciato poco dopo dalla polizia, grazie alla prontezza di un testimone, riuscito a prendere la targa della macchina.

L’incidente è accaduto dopo le 4 a Gallipoli, a Baia Verde, mentre la vittima camminava in strada. Il turista, ferito, è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita. Il suo investitore, raggiunto dagli agenti nella sua abitazione a Parabita, ha ammesso le sue responsabilità. Sono ora in corso accertamenti per verificare se avesse assunto droghe o alcool.

