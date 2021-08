Covid, Università di Oxford: "Con le varianti impossibile l'immunità di gregge". Ecco perché i vaccini ci proteggono

Le varianti del coronavirus potrebbero allontanare l'ipotesi dell'immunità di gregge. A mettere in guardia dalle varianti è intervenuto in Gran Bretagna anche Andrew Pollard, direttore del Centro Vaccini dell’Università di Oxford e fra i ricercatori che hanno contribuito a mettere a punto il vaccino prodotto da AstraZeneca: secondo Pollard l’immunità di gregge "non è una possibilità" a causa delle varianti che, come la Delta, continuano a diffondere il contagio anche in una parte di persone vaccinate. Secondo l’esperto ulteriori varianti ancor più aggressive non sono da escludere. Le varianti dovrebbero essere delle sorvegliate speciali anche secondo il virologo Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca: «i vaccini stanno riducendo drasticamente il numero di decessi e ricoveri, ma le varianti stanno annullando l'effetto positivo dei vaccini».

Ecco perché i vaccini sono necessari contro il Covid

«I vaccini ci proteggono, la priorità ora è anche completare la campagna», sostiene in un’intervista a la Repubblica Sergio Abrignani, immunologo dell’Università di Milano e membro del Cts, secondo il quale una terza dose da inoculare «potrebbe servire a dare un boost, cioè un potenziamento della risposta immunitaria, a chi ha già chiuso il ciclo» ma potrebbe servire anche «contro le varianti esistenti, come la Delta» perchè «perchè abbiamo visto che il vaccino copre al 90-95% dalle forme gravi e a circa al 70-80% contro l’infezione», quindi «se per caso dovesse venire fuori in futuro una variante che sfugge e purtroppo dovesse prendere il sopravvento, allora sarà necessario fare un richiamo con un vaccino diverso, quindi non con il booster di cui parlavo prima».

Poi Abrignani analizza: «In questo momento nel mondo occidentale circa il 98% dei morti ha più di 60 anni. Quindi si va verso una terza dose per queste persone. Prima però ci sono da proteggere i fragili che rispondono poco al vaccino a causa delle loro condizioni. Si tratta ad esempio di soggetti che fanno la chemioterapia, che hanno sindromi di immunodeficienza, oppure che assumono alte dosi di cortisone. Non sono tanti nel nostro Paese, al massimo mezzo milione di persone», conclude, non prima di aver sottolineato: «Intanto nei prossimi mesi vacciniamo il più possibile chi non è ancora entrato in questa prima parte della campagna. Possiamo aspettare ancora un pò prima di fare le terze dosi, l’importante è arrivare all’80% di copertura. Israele è già partito ma loro hanno iniziato a vaccinare a fine novembre 2020, noi, a parte i medici e tutto il personale sanitario, siamo partiti a febbraio».

