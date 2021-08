Incendio distrugge b&b nel Salento, indagini in corso

Un incendio ha distrutto un bed and breakfast con bar e piscina fruibili ai turisti esterni, in provincia di Lecce. Si tratta del Kit Kat, struttura situata nelle campagne tra Carmiano, Veglie e Salice Salentino. L’incendio è partito dal gazebo esterno, adibito a bar e si è poi esteso a sedie e tavolini esterni facendoli andare distrutti.

La struttura, dotata di camere per il pernottamento, viene utilizzata anche da clienti esterni che vogliano usufruire della piscina servita da bar, affittando lettini e ombrelloni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri al lavoro per risalire alla mano che si nasconde dietro l’accaduto. L’attività ricreativa estiva della struttura rappresenta la pista principale dell’attività di indagine. Non ci sono telecamere di videosorveglianza nelle immediate vicinanze.

