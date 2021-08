IL BOLLETTINO

Covid: oggi in Italia 7.260 casi e 55 morti, positività sale al 3,5%

Ancora in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 18 in più (ieri +19) con 40 ingressi del giorno, e salgono a 460, mentre i ricoveri ordinari sono 68 in più (ieri +87), 3.627 in tutto