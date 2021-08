Report sui morti per covid, le anticipazioni: "La maggior parte non era vaccinata"

ROMA (ITALPRESS) – E’ stabile al 5% a livello nazionale il tassodi occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 neireparti di area non critica degli ospedali, rispetto allasettimana scorsa. Lo rileva il monitoraggio di Agenas. Per leterapie intensive il dato sale al 4%.Per l’area non critica, situazione più delicata in Sicilia, doveil tasso